『日プ新世界』練習生・ジョンウク（JUNGUK）が“通訳”ファインプレー LA出身のARCHERを救う
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。練習生同士、助け合う場面があった。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
トレーナーやプロデューサー代表からの印象的な言葉を問われたロサンゼルス出身のARCHER（アーチャー・ウィ）は、「トレーナーの皆さん、本当にありがとうございます」と日本語で感謝。その後、緊張から日本語が出てこなくなり、英語で思いを語った。
MCの久代萌美が「今のを訳せる方いますか？」と投げかけると、緊張する場面の中、ジョンウク（JUNGUK）が挙手。「トレーナーさんから学んだことがあって感謝の気持ちがあります。『曲をもっと感じる』という言葉が印象的だったと言っています」と通訳し、ARCHERの想いを代弁した。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。会見のMCは、久代萌美が担当した。
