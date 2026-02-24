歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎が22日に15歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを披露した。

「勘太郎 15歳の誕生日でした」と書き出すと、楽屋でバースデーケーキを手にする勘太郎のショットをアップ。

「楽屋でも お祝いしてもらって嬉しい1日となりました。飾りのキラキラ、ライトでピカピカ光ってました、すごい！忙しいなか、みんなで準備してくれたんだなぁと優しさに 母は 胸がジーンとなりました ありがとうございます 誕生日に 芝居にいられるなんて幸せだろうな」とつづった。

続けて「夜には 家族で お祝い」と、勘九郎と自身、勘太郎と次男の中村長三郎が寄り添う家族ショットを投稿し、「猿若祭二月大歌舞伎は 2月26日まで あと少しで 千穐楽です」とアピールした。

前田の投稿に、フォロワーからは「素晴らしいファミリーです」「勘太郎さんおめでとうございます」「お誕生日に観劇する事が出来て良かったです」といった反響が寄せられている。