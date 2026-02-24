お姉さんのASMR！？「ダウナーお姉さんは遊びたい」第31話が無料公開！コロコロ初のVTuber「ゾンちゅう」の動画にも登場！
【第31話】 2月23日 無料公開
小学館は2月23日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第31話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。
第31話では、SNSに投稿されていた話題から、お姉さん独自の「コロコロ」理論を展開。それは想像以上に壮大なもので……。
なお、今回紹介されたコロコロ初のVTuber＆アニメプロジェクト「ゾンちゅう～ゾンビＪＫはゲーム配信中～」の動画にお姉さんが出演。放課後もんすたーずの3人からの10の質問に答える動画が公開されている。
また、週刊コロコロコミックでは最新話となる第32話を30コインで読むことができる。
【最新話更新】- ダウナーお姉さんは遊びたい【公式】 (@MissDownerplays) February 23, 2026
ダウナーASMR。https://t.co/vcaqy57sKV pic.twitter.com/3wpmPMQ8V1
