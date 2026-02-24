【第31話】 2月23日 無料公開

小学館は2月23日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第31話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

第31話では、SNSに投稿されていた話題から、お姉さん独自の「コロコロ」理論を展開。それは想像以上に壮大なもので……。

なお、今回紹介されたコロコロ初のVTuber＆アニメプロジェクト「ゾンちゅう～ゾンビＪＫはゲーム配信中～」の動画にお姉さんが出演。放課後もんすたーずの3人からの10の質問に答える動画が公開されている。

【【コラボ】質問攻めでダウナーお姉さんを丸裸にしてみた【ダウナーお姉さんは遊びたい】】

また、週刊コロコロコミックでは最新話となる第32話を30コインで読むことができる。

週刊コロコロコミック「ダウナーお姉さんは遊びたい」のページ

