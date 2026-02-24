ミラノ・コルティナパラリンピックは来月（3月）6日に開幕します。8大会連続の出場となる岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手を応援する懸垂幕が、岡山県庁に掲げられました。

【写真を見る】「起こせ岡山旋風！！」岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手を応援する懸垂幕 ミラノ・コルティナパラリンピック出場

「起こせ岡山旋風！！」と書かれた懸垂幕。岡山から新田選手にエールを送ります。

新田選手は西粟倉村出身の45歳。3歳の時に事故に遭い、左ひじから先を失いました。その後始めたクロスカントリースキーで1998年の長野パラリンピックから8大会連続の出場。2010年のバンクーバーパラリンピックでは2種目で金メダルに輝くなど、これまでにあわせて5つのメダルを獲得しています。日本のパラクロスカントリースキーを牽引してきたレジェンドです。



（岡山県スポーツ振興課 緒方清美さん）

「メダル獲得もですけども、活躍する姿をみんなで応援して、岡山旋風をぜひ巻き起こしてもらえたら」

スノーボードの木村葵来選手やフィギュアスケートの吉田唄菜選手に続く岡山旋風を巻き起こせるか。新田選手は日本時間の来月10日に行われるスプリントクラシカルに臨む予定です。