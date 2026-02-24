米津玄師「IRIS OUT」大人気の“レゼダンス”がクリアスタンドに！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入場者プレゼント第9弾

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が、2025年にSNSへ投稿して大きな反響を呼んだ「レゼダンス」動画のイラストが、「“レゼ ”クリアスタンド」となって、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第9弾として配布されることが決定した。

■「“レゼ”クリアスタンド」は2月28日より配布

「レゼダンス」動画は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもある、レゼが主題歌「IRIS OUT」に合わせ踊る、MAPPA描き下ろしの超貴重なアニメーション映像。

米津玄師が、2025年12月12日に公式SNSアカウントより投稿すると、瞬く間にSNSのトレンドを席巻。Xでは驚異の2億再生超え、163万いいねを記録。SNS総再生2億9,000万回、総いいね数668万、総コメント数は3万9,000を超える大反響となり、多くのユーザーから「#レゼダンス」のダンス動画が公開され、一大ムーブメントへと展開した。

「“レゼ”クリアスタンド」は、そんな「レゼダンス」のイラストが永久保存版となる豪華プレゼント。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第9弾として2月28日より配布される

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.03.27 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※発売日が2月27日より3月27日に変更。

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売が数ヵ月遅れる場合あり。

