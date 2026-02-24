日経225オプション3月限（24日日中） 6万5000円コールが出来高最多464枚
24日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6676枚だった。うちプットの出来高が3492枚と、コールの3184枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の220枚（25円安63円）。コールの出来高トップは6万5000円の464枚（2円安12円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 0 1 70000
11 1 69500
3 0 2 68500
15 -1 2 68000
10 0 3 67500
58 -1 4 67000
8 0 5 66500
101 -1 7 66000
32 -1 9 65500
464 -2 12 65000
48 -2 16 64500
220 -3 22 64000
67 -4 31 63500
246 -2 45 63000
62 -6 63 62500
191 -4 89 62000
190 0 125 61500
199 -8 163 61000
67 +5 231 60500
3 +26 286 60250
7 +37 315 60125
290 +15 315 60000
1 -59 286 59750
2 -60 305 59625
90 +20 410 59500
1 0 445 59250
324 +30 535 59000
71 +65 710 58500
5 0 740 58375
4 +115 855 58250
219 +80 895 58000 1590 -445 2
3 1020 57875
57 +100 1140 57500 1330 -290 48
10 +105 1205 57375 1315 5
5 +120 1275 57250 1235 -100 17
3 +175 1330 57125
49 +120 1400 57000 1145 -295 116
56875 1345 -70 1
56750 1050 -285 16
56625 1010 -215 5
13 +295 1810 56500 915 -295 17
56375 1035 -120 1
56250 930 6
56125 820 7
6 +280 2120 56000 795 -230 67
55875 780 15
1 1895 55750 740 -240 6
1 +155 2350 55500 675 -190 18
55375 795 -35 1
55250 750 -45 1
55125 730 1
1 2820 55000 560 -180 132
54750 505 -180 2
54625 515 -115 2
54500 450 -165 36
