　24日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6676枚だった。うちプットの出来高が3492枚と、コールの3184枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の220枚（25円安63円）。コールの出来高トップは6万5000円の464枚（2円安12円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　26　　　 0　　　 1　　70000　
　　11　　　　　　　 1　　69500　
　　 3　　　 0　　　 2　　68500　
　　15　　　-1　　　 2　　68000　
　　10　　　 0　　　 3　　67500　
　　58　　　-1　　　 4　　67000　
　　 8　　　 0　　　 5　　66500　
　 101　　　-1　　　 7　　66000　
　　32　　　-1　　　 9　　65500　
　 464　　　-2　　　12　　65000　
　　48　　　-2　　　16　　64500　
　 220　　　-3　　　22　　64000　
　　67　　　-4　　　31　　63500　
　 246　　　-2　　　45　　63000　
　　62　　　-6　　　63　　62500　
　 191　　　-4　　　89　　62000　
　 190　　　 0　　 125　　61500　
　 199　　　-8　　 163　　61000　
　　67　　　+5　　 231　　60500　
　　 3　　 +26　　 286　　60250　
　　 7　　 +37　　 315　　60125　
　 290　　 +15　　 315　　60000　
　　 1　　 -59　　 286　　59750　
　　 2　　 -60　　 305　　59625　
　　90　　 +20　　 410　　59500　
　　 1　　　 0　　 445　　59250　
　 324　　 +30　　 535　　59000　
　　71　　 +65　　 710　　58500　
　　 5　　　 0　　 740　　58375　
　　 4　　+115　　 855　　58250　
　 219　　 +80　　 895　　58000　　1590 　　-445　　　 2　
　　 3　　　　　　1020　　57875　
　　57　　+100　　1140　　57500　　1330 　　-290　　　48　
　　10　　+105　　1205　　57375　　1315 　　　　　　　 5　
　　 5　　+120　　1275　　57250　　1235 　　-100　　　17　
　　 3　　+175　　1330　　57125　
　　49　　+120　　1400　　57000　　1145 　　-295　　 116　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1345 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1050 　　-285　　　16　
　　　　　　　　　　　　　56625　　1010 　　-215　　　 5　
　　13　　+295　　1810　　56500　　 915 　　-295　　　17　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1035 　　-120　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 930 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 820 　　　　　　　 7　
　　 6　　+280　　2120　　56000　　 795 　　-230　　　67　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 780 　　　　　　　15　
　　 1　　　　　　1895　　55750　　 740 　　-240　　　 6　
　　 1　　+155　　2350　　55500　　 675 　　-190　　　18　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 795 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 750 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 730 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2820　　55000　　 560 　　-180　　 132　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 505 　　-180　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 515 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 450 　　-165　　　36　