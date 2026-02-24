日経225オプション4月限（24日日中） 2万円プットが出来高最多84枚
24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は811枚だった。うちプットの出来高が551枚と、コールの260枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の84枚（1円安5円）。コールの出来高トップは5万7500円の27枚（215円高1840円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
23 -1 3 75000
23 0 7 72500
17 0 18 70000
16 +2 28 69000
13 +2 41 68000
7 +7 64 67000
9 +9 93 66000
21 +7 145 65000
3 +15 165 64500
19 +20 205 64000
17 -3 244 63500
5 +18 291 63000
2 +35 385 62500
11 +55 430 62000
1 +40 585 61000
8 +95 755 60500
1 780 60375
17 +65 840 60000
1 +200 1210 59000
5 1490 58250
1 1480 58125 2840 1
1 +215 1635 58000
1 1585 57875
3 1640 57750
2 1700 57625 2555 1
27 +215 1840 57500
1 1890 57250
4 1950 57000 2070 -240 1
1 2260 56500
56000 1640 -255 3
55125 1400 1
55000 1330 -210 29
54750 1420 1
54625 1255 1
54125 1250 1
54000 1060 -175 11
53500 950 -175 4
53250 980 1
53000 855 -145 3
52875 930 1
52625 800 2
52000 685 -120 6
51375 610 19
51125 655 -15 1
51000 570 -90 12
50625 590 1
50000 450 -75 5
49875 505 1
49000 385 -25 16
48250 370 -5 3
48000 310 -40 16
47500 320 0 6
47000 268 -37 17
