　24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は811枚だった。うちプットの出来高が551枚と、コールの260枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の84枚（1円安5円）。コールの出来高トップは5万7500円の27枚（215円高1840円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　23　　　-1　　　 3　　75000　
　　23　　　 0　　　 7　　72500　
　　17　　　 0　　　18　　70000　
　　16　　　+2　　　28　　69000　
　　13　　　+2　　　41　　68000　
　　 7　　　+7　　　64　　67000　
　　 9　　　+9　　　93　　66000　
　　21　　　+7　　 145　　65000　
　　 3　　 +15　　 165　　64500　
　　19　　 +20　　 205　　64000　
　　17　　　-3　　 244　　63500　
　　 5　　 +18　　 291　　63000　
　　 2　　 +35　　 385　　62500　
　　11　　 +55　　 430　　62000　
　　 1　　 +40　　 585　　61000　
　　 8　　 +95　　 755　　60500　
　　 1　　　　　　 780　　60375　
　　17　　 +65　　 840　　60000　
　　 1　　+200　　1210　　59000　
　　 5　　　　　　1490　　58250　
　　 1　　　　　　1480　　58125　　2840 　　　　　　　 1　
　　 1　　+215　　1635　　58000　
　　 1　　　　　　1585　　57875　
　　 3　　　　　　1640　　57750　
　　 2　　　　　　1700　　57625　　2555 　　　　　　　 1　
　　27　　+215　　1840　　57500　
　　 1　　　　　　1890　　57250　
　　 4　　　　　　1950　　57000　　2070 　　-240　　　 1　
　　 1　　　　　　2260　　56500　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1640 　　-255　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55125　　1400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1330 　　-210　　　29　
　　　　　　　　　　　　　54750　　1420 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1255 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1250 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1060 　　-175　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 950 　　-175　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 855 　　-145　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 930 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 800 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 685 　　-120　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 610 　　　　　　　19　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 655 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 570 　　 -90　　　12　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 590 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 450 　　 -75　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 505 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 385 　　 -25　　　16　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 370 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 310 　　 -40　　　16　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 320 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 268 　　 -37　　　17　