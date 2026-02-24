『超かぐや姫！』聖地巡礼で注意喚起 禁止事項を発表「私有地・学校等への無断立ち入り」など
Netflixで配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』の公式サイトが更新され、聖地巡礼について注意喚起の声明文を出した。
【画像】こんな迷惑行為する人いるの！？『超かぐや姫！』聖地巡礼での禁止事項
サイトでは「『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い」とし、「いつも『超かぐや姫！』を応援いただきありがとうございます。本作品に関連のある場所へご訪問される皆さまに大切なお願いがございます。これらの場所は地域の方々の大切な生活の場になりますので、以下の事項をお守りいただきますようお願い申し上げます」と報告した。
■禁止事項および遵守のマナー
・私有地・学校等への無断立ち入り
・無許可での撮影・配信等プライバシーを侵害する行為
・深夜・早朝の訪問や騒音・迷惑行為
・ゴミのポイ捨て・器物破損
・その他地域の方々の生活や店舗営業に支障をきたす行為
Netflix映画として世界独占配信中、20日より1週間限定で劇場公開中の同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
先月22日に配信されるやいなやXトレンド入りを皮切りに、翌日にはNetflixの国内における「今日の映画 TOP10」で1位、さらに日本週間TOP10〈映画〉4位、グローバル〈非英語映画〉7位を達成するなどオリジナルアニメながら大反響のスタートを切った。
その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日より1週間限定で劇場公開を開始。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには上映回を急遽追加して1日10回以上も上映する劇場も出てくるなど異例の事態となった。
このような大反響からファンだけでなく劇場からも熱い要望を受け、1週間限定を撤廃して上映期間の延長、そして27日からは上映劇場の拡大が決定している。
