¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥¥à¥Á¡Ù¡¡¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤é¤¬Å°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ÈÌµ¸Â¥í¡¼¥Æ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Ëµ±¤¤¤¿"°ïÉÊ"¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¡¡MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥¥à¥Á¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿Íµ¤´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Î¥·¥§¥Õ¤È¥¥à¥Á¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¥¢¥ó ¥ß¥«¤¬Å°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¶ñºà¤ÎËþÂÅÙ £¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£ ¤¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ ¥²ÃÇ®¤·¤¿¤È¤¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡×¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö´Ú¹ñÎÁÍýHASUO¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤È¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦°ì¥¥à¥Á¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë¥¢¥ó ¥ß¥«¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¥¥à¥Á¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Ê»ÀÌ£¤ä¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤Ï¡ÖÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤ëÇòºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇòºÚ¤ÎËÜÍè¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÈ¯¹Ú¤Ë¤è¤ë´ÅÌ£¡¦»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ä¡¢ÆÚ¥¥à¥Á¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡Ú5°Ì¡ÛÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ»º¥¥à¥Á¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤¬¹âÉ¾²Á
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢Åì³¤ÄÒÊª¤Î¡Ø¤³¤¯¤¦¤Þ¥¥à¥Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ376±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ»º¤Î¥¥à¥Á¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«È¯»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤¦¤ª¤¤¤·¤¤¥¥à¥Á¡×¡£¿É¤¹¤®¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¿¥ì¤Ë¡¢¥«¥Ä¥ª¤ä¥¤¥«¤Ê¤É¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤µû²ð¤Î¥¨¥¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤³¤È¤óÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÀÌ£¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´Å¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤´¤Ï¤ó¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥³¥¹¥Ñ1°Ì¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¹¤¬¤ë¥¥à¥Á³¦¤ÎÍ¥ÅùÀ¸
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢È÷¸åÄÒÊª¤Î¡Ø»Ý¤¨¤Ó¥¥à¥Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ336±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×£±°Ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹àÌÜ¤â8ÅÀ¤È¤¤¤¦¥¥à¥Á³¦¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡£¥¢¥ß¥¨¥Ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¡¢¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿ÉÌ£¤ä»ÀÌ£¤ÏÍÞ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥¥à¥Á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÚ¥¥à¥Á¤Ë¤·¤Æ»î¤·¤¿¡Ö²ÃÇ®¤·¤¿¤È¤¤ÎÌ£¡×¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¨¥Ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤ÆÚ¥¥à¥Á¡ª¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥à¥Á¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò¾Ò²ð¡£¼Â¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥¥à¥Á¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ú3°Ì¡Û´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥à¥ÁÌ¾¿Í´Æ½¤¤Ç¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ï¥È¥Ã¥×
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢Èþ»³¤Î¡ØÕú²È¼«Ëý¤Î¥¥à¥Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ429±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¡£¤´¤Ï¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤â¡Ö±ö¿É¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¤à¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎ¾»×¤¤¡ª¡×¤È¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ëÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥à¥ÁÌ¾¿Í¡¢¥æ¥ó¡¦¥ß¥ò¥ë¤µ¤ó´Æ½¤¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¹áÌ£ÌîºÚ¤ä¥¢¥¸¤Î±ö¿É¤Ê¤É¤Îµû²ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸åÌ£¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬Â³¤¯°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú2°Ì¡ÛÆÚ¥¥à¥Á¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡ª´Ú¹ñ»º¥¥à¥Á³¦¤Î¥¨¡¼¥¹
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥â¥é¥ó¥Ü¥ó¤Î¡Ø´Ú¥¥à¥Á¡Ù¡ÊÀÇ¹þ496±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¿©ºà¤À¤±¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉÊ¡£¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÏÀ®È¯¹Ú¤·¤¿¥¥à¥Á¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì£¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤òÀä»¿¤·¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤¬·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬È¯¹Ú¤¹¤ë¤È³Ñ¤¬¼è¤ì¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤è¤¯Ãµ¤»¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦Ì£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÈ¯¹Ú¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÃÇ®¤·¤¿¤È¤¤ÎÌ£¡×¤Ç£±°Ì¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñ»º¥¥à¥Á³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡£
¡Ú1°Ì¡Û¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¡ÄÀ¶¿å¥¢¥Ê¤âÂçÀä»¿¡ª¤´¤Ï¤ó¤ÈÌµ¸Â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¥à¥Á
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¹âÎï¿©ÉÊ¤Î¡Ø²«¤µ¤ó¤Î¼êÂ¤¤ê¥¥à¥Á ÇòºÚ¡Ù¡ÊÀÇ¹þ390±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¾¤ÎÉôÌç¤â10ÅÀËþÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤â9ÅÀ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¥à¥Á³¦¤Î²¦¼Ô¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î²«¤µ¤ó¤¬ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢º«ÉÛ¡¢¼Ñ´³¤·¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤ÎÌ£¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼êºî¤ê¥¥à¥Á¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¤¤µ¤ó¤â¡Ö¥¥à¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤Þ¤¿¥¥à¥Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Ìµ¸Â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤³¤Î¥¥à¥Á¤È¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹ñ»º¥¥à¥Á¤ä¡¢ËÜ¾ì¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ë´Ú¹ñ»º¥¥à¥Á¤Ê¤É¡¢¿ÉÌ£¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Ì£¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¥à¥Á¡×¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÆÚ¥¥à¥Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤ÎÁêÀ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î°ìÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
