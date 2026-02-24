中国で妻と言い争った夫が激高して子どもを川に投げ落とす動画が撮影され、批判の声が殺到している。中安在線など複数の中国メディアが23日に報じた。

動画には、夫婦が橋の上で激しい口論となり、夫が突然、幼い子どもを抱き上げて川に投げ落とす様子が映っている。慌てた妻が飛び込んで助けに向かい、そのすぐ後に夫も飛び込んだ。橋の上ではもう1人の子どもが声をあげて泣いているのも確認できる。通行人らが救助に当たり、3人は無事に岸に引き揚げられたという。

報道によると、動画は広東省潮州市のユーザーが投稿したものだが、具体的な発生場所は明らかになっていない。SNS上で伝えられている情報によると、夫婦は他地域から出稼ぎに来ており、2人の子どもと共に近くで暮らしていた。夫は当時、酒に酔っていた可能性があるとのこと。

ネットユーザーからは「恐ろしい」「これは殺人未遂だ。家庭内トラブルという言葉で説明できるものじゃない」「なんて父親だ」「自分より小さいものにしかうっ憤を晴らせないやつだ」「親権を剥奪すべき」「子どもにとっては一生もののトラウマだろう」「こんな家庭で育った子どもが心身ともに健全でいられるのか」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）