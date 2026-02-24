『ばけばけ』ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか!? 第103回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第103回（25日）の場面カットが公開されている。
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）の仕事がなくなると心配するトキ（高石あかり）たち一同。そこにヘブン宛の原稿料が届けられる。思った以上の金額に驚く一同に、ヘブンはこれからは作品を書いて稼いでみせると宣言する。しかし、思ったよりも学校の仕事が多くヘブンは書く時間がもてず、書けない焦りから家族にあたってしまう。トキは、ヘブンのために執筆の手伝いをしようとみんなに提案する。
今回は、トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）が執筆するためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい、吉野イセ（芋生悠）に出会い興味を持つ。その頃、熊本五高では廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。ヘブンは物書きとして生きてくことを決意するが、同僚のロバート（ジョー・トレメイン）の言葉に決意が揺らぐ。そんな中、それぞれがもちよったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか！？
