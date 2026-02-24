『日プ新世界』MAKI（田中蒔）、ファンに“3年後の輝き”誓う「精いっぱい頑張ってデビューできるように」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。練習生のMAKI（田中蒔）は、ファンに“3年後の輝き”を約束した。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
MCを務めた久代萌美から”3年後の姿”を問われると、MAKIは「自分はアイドルとして、デビューして活躍していると思います」とひとこと一言をかみしめながら宣言。「精いっぱい頑張って、デビューできるように努力しますので、温かい目で応援をよろしくお願いいたします」と国民プロデューサー・SEKAIプロデューサーに呼びかけた。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。会見のMCは、久代萌美が担当した。
