木村慧人＆中島颯太“けとそた”コンビが『美的』初登場 まぶしすぎる美肌と絆を大放出
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの末っ子、木村慧人と中島颯太からなる“けとそた”コンビが、20日発売の『美的』4月号（小学館）に初登場する。グループきっての美容男子としても熱い視線を浴びる2人が、まぶしすぎる美肌とまるで双子のような絆を披露する。
【別カット】カワイイ…！ほっぺたを膨らます中島颯太＆木村慧人
本誌では、互いの頬が触れる寸前まで寄り添った2人を、超至近距離から撮影したカットをはじめ、ちゃめっ気たっぷりの表情など、末っ子コンビが繰り出す奇跡のような美しさが特集されている。
また12日に新たにリリースされたグループ初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』にちなんで、“ベスト”な美容愛・関係性を深掘りするクロストークや美容Q&Aコーナーも実施。
ベストアルバムの中から互いのベストな楽曲を選ぶ場面では、「じゃあ、僕のボーカルベストな楽曲は？」と問いかけるパフォーマーの木村に対し、ボーカルの中島が「パフォーマーでしょ！（笑）」とすかさずツッコむなど、あうんの呼吸で軽快なボケとツッコミが飛び交った。また木村は、『美的』読者へのおすすめの曲として『Got Boost？』をセレクト。「Got-Boo-Got Got-Boo-Gotってところの振り付けを、リズムに合わせてクッションファンデーションを塗ったらすごく良さそうです！」と独自の美容法を提案すると、中島がすかさず「ハードル高い！（笑）」とツッコミ。2人の仲の良さが存分に詰まったトークに仕上がっている。
最後に2人の最新の美容事情に迫るQ&Aコーナーでは、偶然にもそろって同じアイテムを挙げるなど、双子のようなシンクロ率を披露。「好きな化粧水のテクスチャーは？」「2026年に挑戦したい美容ゴト」など、美容ガチ勢の2人にこそ聞きたいインタビューが盛りだくさんの特集となっている。
