¥Ñ¥·¥å¡¼¥ÈÆ¼¤Îº´Æ£°½Çµ¤¬¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×3Âç²ñ¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿üâÌÚÈþÈÁ¤È¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯Á°¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤Ï2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤È3Âç²ñ¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¡£
¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö°½Çµ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç3²ó¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤È¡¢3²óÀ¤³¦¤È¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ìÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´Æ£Áª¼ê¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿´¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤äÆ¼¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²Ãç´Ö¤È¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÁ°¤Ç郄ÌÚÁª¼ê¤ËÊú¤¤Ä¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£