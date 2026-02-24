『チェンソーマン』まだ特典配布！第9弾はレゼダンス絵のクリアスタンド
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の新たな入場者特典が発表された。28日から入場者プレゼント第9弾の配布が決定し、大きな反響を呼んだレゼダンス動画のイラストがクリアスタンドになって登場する。
【画像】えちえちポーズ！配布される特典の「レゼダンス」クリアスタンド
昨年12月に、主題歌・米津玄師「IRIS OUT」にのせて本作のタイトルロールであるレゼが、オリジナルダンスを披露する動画が解禁されるや否や、瞬く間にSNSのトレンドを席巻。Xでは驚異の2億再生超え、163万いいねを記録。SNS総再生2億9000万回、総いいね数668万、総コメント数は3万9000を超える大反響となり、大きな話題を呼んだ。
そしてファン待望の入場者プレゼント第9弾として、その話題沸騰のレゼダンス動画のイラストを使用したクリアスタンドの配布が決定。サイズは約12.5センチとなっている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3400万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
なお、『レゼ篇』の続編となる『チェンソーマン 刺客篇』が制作されることが決まっている。
