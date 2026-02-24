JO1・INIら輩出『日プ』第4弾『日プ新世界』、練習生82人お披露目 デビューグループは日韓同時デビューへ
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
制服に身を包んだ練習生は、緊張した面持ちで登場。テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」のセンター・YURA（安部結蘭）の号令であいさつ。いくつかの質問に答えた。
なお、練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。練習生に合流する候補生は、3月26日の初回放送で発表される。
会見では、デビューメンバーが決定するファイナルが、6月6日に日本テレビ系全国ネットで生放送・Leminoで生配信されること、デビューグループは日韓同時デビューとなり、日本と韓国でノ活動を拠点に世界で活動することが決定している。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
国民プロデューサー代表はディーン・フジオカ、SEKAIプロデューサー代表はチェ・スヨン（少女時代）、トレーナーは安達祐人、KAITA、川畑要、Kevin Woo、仲宗根梨乃が務める。会見のMCは、久代萌美が担当した。
