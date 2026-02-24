新たな男性アイドルグループのメンバーを視聴者投票で決める大型オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日、Leminoで配信開始）の記者発表会が24日、都内で行われた。

「IZ＊ONE」などを生んだ韓国発のオーディション番組で、選考を通過した101人の練習生が「国民プロデューサー」と呼ばれる視聴者の投票結果で勝ち残っていき、最終的なグループを結成まで密着する。これまで「JO1」、「INI」、「ME:I」がデビュー。今回はシリーズでは初めて全世界で配信・投票が行われる。

この日は82人の練習生のほか、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ（45）、SEKAIプロデューサー代表のチェ・スヨン（36）らが登壇。ディーンは「全世界の視聴者の方々の一票が、この新しいグループを作っていく。皆さんの大きなご声援と清き一票で、一緒に新世界を作り上げて行きましょう」と呼びかけた。

今作で新たに誕生するグループは日韓で同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決まるファイナルは6月6日に日本テレビとLeminoで生放送される。