ミラノ・コルティナ五輪史上最多となる２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得し日本選手団が２４日、成田空港着の航空機で帰国し、都内のホテルで帰国会見を行った。

フィギュアスケートは団体銀メダルメンバーが勢ぞろい。一つのチームにまとまれた要因を問われたペア金のりくりゅうペア、木原龍一は「僕自身は大したことはしていない。全員が何か役割を持っていてみんなが金のために一つのチームになったのは大きい。坂本さんがチームをまとめて…」と言って、後ろに座るフィギュア団体でチームの主将を務めたアイスダンスの“うたまさ”森田真沙也に気付き、きまずそうな様子。「キャプテンプラス（笑）。坂本選手がすごく明るかったのでみんなを固めて、キャプテンとまとめてくれて。とにかく仲が良かったです」と強引にまとめると、女子銀メダルの坂本花織が自分の足を叩いて爆笑。司会者から「キャプテンどうですか？」と問われた森田は「とは言っても僕は大会期間中、全然キャプテンっぽいことしていなくて」と苦笑い。「本当に坂本選手や木原選手が決起集会の際に声かけをしてくれて、グッとチームの雰囲気がよくなるように。それで大会に臨めたのがすごく楽しくなった要因だと思います」と話した。

最後を締めた坂本は「全員が同じ方向を向いて同じ目標に向かって進んで行けたことが一番まとまった要因かな。一人でもこれぐらいでいいやと思っちゃうと団結力は下がってしまう。全員が一番いい色のメダルを目指して、という気持ちで挑んだのが一番大きかったと思う。その気持ちが個人戦に向けても続いていたと思うので、それがきっとチームジャパンの団結力につながったんじゃないかなと思います」とまとめた。