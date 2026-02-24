フジテレビの宮本真綾アナウンサーが、2月23日、自身のInstagramを更新。髪を「35cmバッサリ」ヘアカットしたメガネ姿を披露し、ファンから歓声があがっている。

宮本アナは《髪を切りました〜 35cmバッサリ！ ドライヤーが5分で終わるので お風呂に入るのが億劫じゃなくなりました》とつづり、頬杖をついた自身のピンボケショットを公開した。#ヘアドネーションのハッシュタグをつけていることから、自身の切った髪の毛を寄付したと思われる。

コメント欄にはファンから

《ショートがとってもお似合いです！》

《一瞬宮司さん!?って思いました。真綾ちゃん可愛い》

《お似合いです メガネ姿も》

など歓喜の声が寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「1月21日のInstagramでは、ミラノ・コルティナ五輪で取材する自身の写真をアップしていましたが、このときは、胸元まであるサラサラロングヘアでした。ただ、フジテレビの先輩である梅津弥英子アナウンサーが2月3日に更新したInstagramには、ショートヘアになった宮本アナとのツーショットが公開されており、投稿された動画のなかで宮本アナは『35cm切りました』と話していました。ですから、3週間ほど前にカットしていたと思われます」

入社2年目の宮本アナは、特技がスリーポイントシュートで、日本バスケットボール協会公認のE級審判の資格を持っている。

フジテレビ関係者が言う。

「福岡の西南学院大学時代は、福岡PayPayドームでビールの売り子をしていたこともあり、コミュニケーション能力は半端なく、“おっさんキラー” で知られます（笑）。スタッフ受けも非常によく、清楚で育ちのよさを感じます。

“アイドルアナ” が多かったうちにはいないタイプで、たとえるならNHKを3月末に退職予定の和久田真由子アナのような感じで、局からの期待は大きいです。

現在、『FNN Live News α』の『αすぽると！』キャスターや『Live News イット！』のフィールドキャスターなどスポーツ系のキャスターとして経験を積んでいるところです」

先輩の宮司愛海アナに似ているというコメントも出ていたが、宮本アナは宮司アナのような “エースアナ” に成長することができるだろうか。