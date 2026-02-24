なぜ “元社員” 桝太一アナだけが謝るの？…『バンキシャ！』衆院選 “誤認” 報道謝罪「チグハグ構図」に違和感

2月22日放送の『真相報道 バンキシャ！』（日本テレビ系）で、先の衆院選をめぐる “誤認” 騒動について謝罪があった。ところが、その内容が物議を醸している。

「桝太一アナが謝罪したのは、15日のオンエアで、衆院選の比例代表単独で出馬し、当選した自民党新人議員・村木汀議員の状況についてでした。

村木議員は選挙活動中、名前の入ったタスキを肩にかけていなかったのですが、『バンキシャ！』ではその理由が、比例順位が低く、当選の可能性が低いと考えていたためであるかのような表現をしていたのです。

ただ、衆院選の比例代表単独候補については、タスキを使用しないことは自明の理。それにもかかわらず、印象操作とも取られかねないミスリードがなされました。桝アナは『私たち番組側の認識・確認不足により、事実と異なる印象を与える放送となってしまいました』と謝罪し、頭を下げていました」（芸能記者）

ただ、今回謝罪した桝太一アナの立場を考えると、違和感も残る。芸能プロ関係者がこう語る。

「桝アナは2022年3月いっぱいで日テレを退社し、『科学の伝え方』（サイエンスコミュニケーション）の研究・実践のため、同志社大学ハリス理化学研究所助教に転職しています。

『バンキシャ』にはいまだに出演は続けていますが、番組の制作や編集を統括する立場ではありません。にもかかわらず、VTRを作ったディレクターやチェックしたプロデューサー、報道局の責任者は前面に出ず、外部の立場である桝アナだけが謝罪する形になっている。この『チグハグ構図』が腑に落ちなかった視聴者も多いようです」

Xでも、

《本来、桝さんではなく、報道局長辺りが記者会見してお詫びするべきです。未だに日テレはアナウンサーを盾にする事しか出来ないのか》

《バンキシャの桝アナの謝罪…なんで映像作らせた人が謝罪せんのだろうか？》

といった疑問の声が上がっている。さらに、原因究明がほとんど示されていない点も問題だという。

「どういうフローでオンエアに至ったのか、組織の内部で何があったのか、いっさい説明がされていません。再発防止策についての言及もないままです」（同）

しかも、この話題が放送内で扱われたのは、番組開始から44分ほどたってからのことだった。

「オープニングは、ミラノ・コルティナオリンピックの話題から始まりました。続いて岡山の祭りで参加者が意識不明の重体となった事故、さらに10分以上も天気予報などのトピックスが続いたあとでした。

そもそもこの “誤認” 騒動は15日のオンエア直後、自民党広報本部長の鈴木貴子衆院議員がXで指摘し、番組側もすでに認識不足を認めて謝罪しています。それだけに、改めて説明するならオープニングで扱うべきだったのではないかという声も出ています」（同）

視聴者が求めていた謝罪とは違ったようである。