「日プ新世界」誕生グループの“日韓同時デビュー”決定 ファイナルは日テレにて生放送
【モデルプレス＝2026/02/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占配信）の記者発表会が、2月24日に開催された。デビューグループは日韓同時デビューとなることが発表された。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。日本と韓国での活動を拠点に世界での活動を控えており、詳細や時期は追って解禁されるという。
デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送され、Leminoにて生配信されることが決定した。
38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施。どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。
シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作。当日は、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）をはじめ、トレーナー陣、練習生82人が登壇し、番組への意気込みや見どころについて語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
◆「日プ新世界」誕生グループは日韓同時デビューへ
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。日本と韓国での活動を拠点に世界での活動を控えており、詳細や時期は追って解禁されるという。
◆「日プ新世界」ファイナルは6月6日 日テレ系で生放送
デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送され、Leminoにて生配信されることが決定した。
◆「日プ新世界」練習生候補の結果は初回放送で発表
38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施。どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。
◆「日プ新世界」練習生82人集結
シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作。当日は、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）をはじめ、トレーナー陣、練習生82人が登壇し、番組への意気込みや見どころについて語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】