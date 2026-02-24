「日プ新世界」練習生82人集結 記者発表会に勢揃い【個人写真・プロフィール】
【モデルプレス＝2026/02/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占配信）の参加者が2月24日、都内で開催された記者発表会に出席した。
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作。当日は、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）をはじめ、トレーナーの安達祐人、KAITA、川畑要（CHEMISTRY）、Kevin Woo、仲宗根梨乃、そして練習生82人が登壇し、番組への意気込みや見どころについて語った。
既に韓国で撮影を行っていることを振り返って、ディーンは「現場は韓国語、日本語、中国語、英語の4ヶ国語で進行していきます。そういう中で本当に今回の新世界がグローバルグループを作るプロセスが1日1日形になっていく熱気を感じながらプロセス自体が新世界という名にふさわしい経験をさせていただいています」と晴れやかな表情。スヨンは少女時代の振り付けなども行ってきた仲宗根との共演となるが「本当にパフォーマーとしても女性としても尊敬している存在ですのでご一緒していただくことがすごくすごく嬉しいです」と喜び、それを受けて仲宗根も「スヨンとこんな形で再会できたことが楽しみ！」と期待を寄せた。
仲宗根はシリーズ3度目のトレーナーとしての参加となることから、これまでのシーズンとの違いについて聞かれると「練習生の魅力を上げてくれるチャレンジがぶち込まれてて、観ている側もサプライズ、ワクワク、ドキドキ、涙あり、感動あり。皆様楽しみにしていただきたい」と熱量たっぷりに呼びかけ。練習生が登場すると、トレーナー陣がリラックスを促すように優しく伝える姿が印象的で、ディーンは「あなたの一票が
未来を作る、そんな企画そんな番組になってると思います。なので皆様の大きなご声援と清き一票をお願いします！」と視聴者に向けて伝えていた。
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送、Leminoにて生配信される。そして、38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済みだが、どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル
◆「日プ新世界」練習生82人集結
シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作。当日は、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代表のチェ・スヨン（少女時代）をはじめ、トレーナーの安達祐人、KAITA、川畑要（CHEMISTRY）、Kevin Woo、仲宗根梨乃、そして練習生82人が登壇し、番組への意気込みや見どころについて語った。
仲宗根はシリーズ3度目のトレーナーとしての参加となることから、これまでのシーズンとの違いについて聞かれると「練習生の魅力を上げてくれるチャレンジがぶち込まれてて、観ている側もサプライズ、ワクワク、ドキドキ、涙あり、感動あり。皆様楽しみにしていただきたい」と熱量たっぷりに呼びかけ。練習生が登場すると、トレーナー陣がリラックスを促すように優しく伝える姿が印象的で、ディーンは「あなたの一票が
未来を作る、そんな企画そんな番組になってると思います。なので皆様の大きなご声援と清き一票をお願いします！」と視聴者に向けて伝えていた。
◆「日プ新世界」誕生グループは日韓同時デビューへ
今回の発表会では3つの解禁事項があり、まず今シーズンのデビューグループは日韓同時デビューすることが決定。デビューメンバーが決定するファイナルは6月6日に日本テレビ系にて生放送、Leminoにて生配信される。そして、38人の練習生候補から練習生に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を2月上旬に実施済みだが、どの参加者が練習生に選ばれたかは3月26日の初回放送にて明らかになるという。
◆「日プ新世界」練習生一覧
◆ADAM（アダム・ナガイ）
◆AJU（中丸晏寿）
◆AOM（オム・スアンカワーテン）
◆ARCHER（アーチャー・ウイ）
◆S.AYUMU（篠ヶ谷歩夢）
◆CHISATO（小林千悟）
◆K.DAIKI（加藤大樹）
◆DONGMIN（カク・ドンミン）
◆EITA（末川瑛太）
◆K.EITO（金田栄都）
◆FUMA（櫻井楓真）
◆GIUSEPPE（小笠原ジュゼッペ慧）
◆GOTEN（倉橋吾槙）
◆HIJIRI（堀尾聖）
◆HIROTO（瑞慶覧太都）
◆HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）
◆HYUGO（岡田彪吾）
◆ISSA（柳谷伊冴）
◆JAEYONG（ユン・ジェヨン）
◆JAY（ジュアン・ジェイ）
◆JINICHIRO（丸尾尋一郎）
◆JOE（河邊晟）
◆JUNGUK（シン・ジョンウク）
◆JUNSEI（金安純正）
◆KAIMU（宇野海夢）
◆KANADE（多比奏聖）
◆KANAME（横山奏夢）
◆KEIJIRO（関敬次郎）
◆KEISUKE（高松敬祐 ※「高」は正式には「はしごだか」）
◆KEITO（小野慶人）
◆KENTO（西山賢人）
◆KOSEI（河合晃誠）
◆KOSUKE（照井康祐）
◆KOTARO（浅香孝太郎）
◆KYOHEI（高谷京平 ※「高」は正式には「はしごだか」）
◆MAKI（田中蒔）
◆MUSASHI（山根武蔵）
◆OSUKE（土田央修）
◆H.REN（堀野蓮）
◆KO.REN（小清水蓮）
◆RICKEY（チェン・リッキー）
◆RIKU（神元理丘）
◆H.RIKUTO（鳩場陸人）
◆I.RIKUTO（今江陸斗）
◆RIKUYA（甲斐陸也）
◆RINTO（大瀬凜和）
◆U.RUI（上野琉偉）
◆RYOGA（飯塚亮賀）
◆RYOTA（石田亮太）
◆RYUGA（岡戸竜芽）
◆RYUJI（杉山竜司）
◆SEITA（香月誠太）
◆SENA（澤井星名）
◆SHINHAENG（オ・シンヘン）
◆SHINJI（岩城慎二）
◆SHINSUKE（宮崎真佑）
◆N.SHU（西崎柊 ※「崎」は正式には「たつさき」）
◆Y.SHU（山下柊）
◆SIYOUNG（パク・シヨン）
◆S.SORA（佐藤碧空）
◆SOTA（東野蒼汰）
◆F.TAIGA（藤牧大雅）
◆M.TAIGA（松田太雅）
◆TAKUMI（金倉拓未）
◆K.TAKUTO（熊部拓斗）
◆M.TAKUTO（宮里拓利）
◆TATSUYA（南平達矢）
◆TERU（森井輝）
◆TETORA（北林天虎）
◆TOKIYA（藤芳辰弥）
◆TOMOKI（増田倫希）
◆TOWA（濱田永遠）
◆TRISTAN（アギナルド・トリスタン・ジェームス）
◆WEIZE（リー・ウェイゼ）
◆YOHAN（ヨハン・エマニュエル）
◆YOSHIKI（矢田佳暉）
◆YUKI（後藤結）
◆YUMA（岡田侑磨）
◆YURA（安部結蘭）
◆O.YUSEI（大林悠成）
◆S.YUSEI（佐野由征）
◆YUTA（板倉悠太）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】