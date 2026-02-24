peco、息子用の手作り弁当披露 おいなり3種＆おかずみっちり「絵本みたいに綺麗」「バリエーションが凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントのpecoが2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作ったという弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「絵本みたいに綺麗」おいなり3種＆卵焼きなど詰められた息子弁当
pecoは「Today's lunch for my son」とつづり、色鮮やかな弁当の写真を投稿。「塩昆布おいなりさん」「ゆかりおいなりさん」「酢飯おいなりさん」の3種類のいなり寿司と、「おネギ入りたまごやき」や「にんじんのマヨ胡麻和え」、さらにブロッコリーやミニトマト、ハムなどがきれいに詰められた弁当を披露している。
この投稿には「おいなりさんのバリエーションが凄すぎる」「彩りが絵本みたいに綺麗」「おかずも愛も詰まってる」「料理上手なママ」「さすがのセンス」といった声が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳ママタレ「絵本みたいに綺麗」おいなり3種＆卵焼きなど詰められた息子弁当
◆peco、息子のための弁当披露
pecoは「Today's lunch for my son」とつづり、色鮮やかな弁当の写真を投稿。「塩昆布おいなりさん」「ゆかりおいなりさん」「酢飯おいなりさん」の3種類のいなり寿司と、「おネギ入りたまごやき」や「にんじんのマヨ胡麻和え」、さらにブロッコリーやミニトマト、ハムなどがきれいに詰められた弁当を披露している。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「おいなりさんのバリエーションが凄すぎる」「彩りが絵本みたいに綺麗」「おかずも愛も詰まってる」「料理上手なママ」「さすがのセンス」といった声が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】