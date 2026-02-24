『冬 → 春』に向けて“この1本”！【ROPÉ PICNIC】大人に似合う♡「きれいめハーフパンツ」

そろそろ本格的に春服をチェックしておきたい時期。一点投入で季節感を高めてくれるアイテムなら、爽やかなハーフパンツを押さえておくのも一つの手かも。可愛くなりすぎないか心配という大人女性は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめハーフパンツ」を試してみて。ウエストタック入りで大人っぽく穿けそうなので、ぜひ春に向けてチェックしてください。

大人っぽく決まるタック入りハーフパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ウエストタックハーフパンツ」\5,489（税込）

フロントにタックを施して、クリーンな印象に仕上げたハーフパンツ。短すぎない程よい丈感なので、大人女性も穿きやすそうです。ストレッチ素材が使われているため、窮屈感が気になる人にもおすすめ。クラシカルなテーラードジャケットと合わせれば、よりきちんと感のある上品コーデに。足元はロングブーツでクールに決めるのも、きれいめに見せるポイント。

程よい肌見せでコーデに抜け感をプラス

こちらは色違いのベージュ系を着用したコーデ。ハーフパンツの落ち着いたトーンと美シルエットによって、ビジューをあしらった明るい赤系のトップスとのシンプルなワンツーでも好相性に落ち着いています。ショートブーツを選んだこちらの写真のように、脚まわりに程よい肌見せを意識すれば、春らしい抜け感のある着こなしが叶いそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M