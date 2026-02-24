伝統と旬が交差する。【ビームス】レーベルによる別注【バブアー】が見逃せない！

【バブアー】に【ビームス】のレーベルならではの感性を注ぎ込んだ特別な別注モデルが登場。カジュアルからきれいめまで、どんなスタイルにも品格を添えてくれる、今しか手に入らない名品を纏って、より洗練された春のスタイルにアップデートしませんか。

【デミルクス ビームス】ホースライディングジャケット「BEDALE」をオーバーサイズに

「BEDALE ジャケット」各\59,400【バブアー】

インラインモデルはパッチポケットのところ、別注ではフラップポケットにし、すっきりとしたデザインに。さらにオーバーサイズにすることでトレンド感をプラスしています。襟のコーデュロイもボディとなじみのいいカラーリングで、スタイリングしやすい印象に。袖口に付いたスナップボタンで絞ることも可能。袖を折り返したときにチェックの裏地が見えるのもポイント。

【ビームス ボーイ】「Thornbury Jacket」に軽やかな遊び心を添えて

「Thornbury Jacket 26SS」各\51,700【バブアー】

毎年別注して好評の「Thornbury Jacket」が2026年春夏シーズンも登場。過去のアーカイブモデルから細部のディテールを踏襲しつつ、生地やボタン、裏地、襟生地のすべてを【ビームス ボーイ】のバイヤーが選定しています。今シーズンは背中部分の裏地をチェック柄にし、さりげなく見えることで遊び心とクラシックなムードを演出。重さが気にならない軽やかな素材に加え、短丈のボックスシルエットにより、すっきり着られます。

【デミルクス ビームス】「SPEY」の袖にゆとりを持たせ、ロールアップしやすく

「SPEY ジャケット」各\53,900【バブアー】

ショート & ワイドのバランスがつくる軽快なシルエットが魅力の人気モデル「SPEY」をベースに別注。袖をゆとりあるストレートシルエットに変更し、ロールアップしやすく。さらに容量が大きく、使い勝手のいいフラップ付きのパッチポケットを採用。表地の微起毛を施したピーチ素材は【デミルクス ビームス】別注モデルの定番素材です。

すでに【バブアー】を持って入る人にもマークしてほしい、エクスクルーシブなアウターばかり。ワードローブに迎えては。

※価格はすべて税込みです