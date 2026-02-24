ベアトリス王女とユージェニー王女が、父であるアンドルー・マウントバッテン・ウィンザー氏（元アンドルー王子）の逮捕を受け、自身の子どもたちを守ることを最優先にしているという。アンドルー氏は19日、サンドリンガムの自宅で公務上の不正行為の疑いにより逮捕された。チャールズ国王の弟であるアンドルー氏は昨年10月に王子の称号を剥奪されている。



【写真】夫と見つめ合う第2子を授かったベアトリス王女 幸せ一転→渦中の人に

関係者はピープル誌に対し、「2人は距離を取ろうとしています。幼い子どもたちがいて、祖父にあたる人物です。焦点は自分たちの子どもを守ることです」と説明。「完全な裏切りに感じられてもおかしくはありません。心が張り裂ける思いですが、父は父、母は母。親への愛はスイッチのように切り替えられるものではありません。非常に痛ましく、内省を迫られる時です」と心境を代弁した。



ベアトリス王女は2020年にエドアルド・マペッリ・モッツィ氏と結婚し、2人の娘を育てている。モッツィ氏には元交際相手との間に息子がいる。ユージェニー王女は2018年にジャック・ブルックスバンク氏と結婚し、2人の息子がいる。



両王女の両親であるアンドルー氏とセーラ・ファーガソン氏は、故ジェフリー・エプスタインとの交友関係をめぐり、これまで以上に厳しい視線を向けられている。なお、アンドルー氏は逮捕から約11時間後、「捜査継続中のまま釈放」されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）