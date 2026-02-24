１０人組グローバルグループ・ＪＯ１らが所属する「ＬＡＰＯＮＥ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は２４日、都内で「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ 新世界」記者発表会を行った。

ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾。今シリーズのテーマは「ＧＬＯＢＡＬ」。番組の規模も日本国内から世界に拡大し、「全世界配信」と「全世界投票」を実施。初めてのグローバルオーディションということもあり、個性豊かな練習生が集まった。

国民プロデューサー代表を務める俳優のディーン・フジオカは「皆さんの大きなご声援と清き１票で一緒に新世界を作り上げていきましょう『ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ 新世界』」と国民に呼びかけ。ＳＥＫＡＩプロデューサーの少女時代のチェ・スヨンも「大変光栄に思っています。私に何ができるのか悩んでいたんですけど、世界を舞台に活動した経験とかキャリアを経験した先輩として、メンタル面とかセルフケアとか、自分を守りながら成長できるルーティンとかをアドバイスできたら」と意気込んだ。

この日は、すでに参加が決まっている８２名の練習生も登壇。各自がオーディションに向けての意気込みを語った。テーマ曲のセンターを務めるＹＵＲＡ（ユラ）は「根性は誰にも負けない」と宣言。一方のＫＯＴＡＲＯ（コウタロウ）は練習生の潜在能力の引き出し方に感銘を受けたようで、「今回の合宿が１か月だったり、準備期間が１週間とすごい短い期間なんですけど、本当すごいなと思いますし、同時に羨ましいと思います」と正直な気持ちを明かした。

今回の厳しいオーディションを勝ち抜けたメンバーは日韓同時デビューすることも決定。Ｙ・ＳＨＵ（山下柊）は「大変なことやつらいこともいっぱいあると思うんですけど、何よりもその環境をまず楽しんで、成長してデビューをつかみ取る」。Ｎ・ＳＹＵ（西粼柊）も「いつでも最高のパフォーマンスを国民プロデューサーの皆様、世界プロデューサーの皆様にお見せできるよう精進する」と約束した。