高知県議会の2月定例会が開会し、茺田知事は人口減少対策を念頭に、新年度を正念場の年だと位置づけ「改革の先頭に立って前に進んでいく」と決意を述べました。



新年度の予算案などを審議する高知県議会2月定例会が、2月24日に開会しました。

執行部は、総額約5071億円にのぼる新年度の一般会計予算案など、72議案を提出しました。提案理由説明に立った茺田知事は、2期目の任期を折り返したことを受けて、次のように決意を述べました。





■茺田知事「新年度は愛する高知県が人口減少の時代を生き残り、再び活力を取り戻すためのラストチャンスともいうべき正念場の年となる。県庁が改革の先頭に立って『生まれ変わる』勇気を発揮し、オール高知の体制で着実に成果を重ね、前に進んでいく年にしたいと考える」今回の新年度予算案では、県政の最重要課題に位置付けられている人口減少対策関連予算は、あわせて656億円が計上されています。課題別に「高付加価値型経済への転換」、「多様な人材が活躍できる環境の実現」、「『若者に選ばれる』高知を目指した移住・定住対策の強化」、「ニーズに応じた出会いの機会の拡充とライフデザイン支援」の4つを柱に据えて、質・量ともに大幅に拡充した予算案となっています。県議会2月定例会は3月3日から一般質問が始まります。