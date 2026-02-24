◆第１００中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、美浦トレセン

６歳初戦となるレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が巻き返しを図る。快勝した２走前（毎日王冠）と同じ１８００メートル＆重賞２勝をマークする中山に舞台が移る。

前走のマイルＣＳは２度目の１６００メートルでＧ１に挑むも１２着。田中博調教師は「（前走は）過去最高のイレ込みだったので、マイルが合わなかったのか、競馬の前にだいぶ消耗があったからなのか。一概にマイルが悪かったのかは、なんとも言えない」と振り返るが、しらさぎＳに続いて掲示板にも入れなかった。

１週前追い切りは１８日に美浦・Ｗコースで６ハロン８２秒０―１１秒６。グロスビーク（４歳１勝クラス）を大きく追走して併入した。指揮官は「動き自体は少しずつ整ってきていますが、動きが良かった毎日王冠の１週前と比較すると足りない」と慎重。それでも舞台が替わることについては「中山１８００は良い条件だと思うので、なんとかしっかり仕上がった状態で使いたい」とプラスに捉える。

この日は坂路に入り、ゆったりとしたラップを刻んだ。最終追い切りと本番までの微調整で、状態アップを目指していく。