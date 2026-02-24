広島の斉藤優汰投手が２４日、沖縄キャンプでブルペン入りし、６６球を投じた。２３日のオープン戦・ヤクルト戦（浦添）では１／３回で打者５人に４四球で３失点と崩れた。新井監督から「ストライクが入らないと勝負にならない」と厳しい言葉を向けられていた。

前日の登板は、それまでのアピールを帳消しにする乱調だった。対外試合３戦３イニングで被安打１の無失点と好投を続けていた。「腕が出てこずに、手で操作してしまった。ブルペンでもちょっと暴れていた中で、修正できなかった」と反省する。この日のブルペンでは石井投手コーチから「とにかくゾーンで（勝負を）」とアドバイスを受けた。キャンプ中は１００球を超えることも珍しくないが、この日は６６球。「数を決めて、その中で修正できるようにしないといけない」と質にこだわった。

２２年ドラフト１位で今季が４年目。今キャンプは２軍からスタートも、宮崎・日南キャンプ中に１軍に上がり、そのまま沖縄入り。「やっぱり実戦で見せていかないといけない。次もしチャンスをいただけたら、しっかり修正したところを見せられたら」。大きくつまずきはしたが、またはい上がっていく。