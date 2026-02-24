ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、東京都内のホテルで帰国会見に出席した。フリースタイルスキー、スノーボード、フィギュアスケート勢から選手計15人が登壇。メダリストは誇らしげにメダルを首からかけて輝きを放ち、今大会の感想や次回30年フランス・アルプス五輪への決意などそれぞれの思いを語った。

フィギュア女子で銅メダルを獲得し、フィギュア史上最年少の17歳でメダリストとなった中井亜美（TOKIOインカラミ）も笑顔で会見。

「SPが始まる前日は凄く緊張していたが、初心を忘れずにということでスケートが楽しい気持ちを忘れないようにしようと思い始めてからは緊張もなくSP、フリーを滑れた」と首位に立ったSPを振り返る。

次回の30年フランス・アルプス五輪へ「4年後は立場だったりプレッシャーもあると思うので、その中でも今回学んだようにスケートの楽しさを忘れないようにして4年後も楽しみながらいい結果を出せたらいいなと思います」と意気込んだ。

五輪では、SPで首位に立ち、素直に喜びを表現した、あどけない笑顔が話題になった。フリーの演技直後には右手人さし指をあごに当ててやや不満げな表情。さらにエキシビションでは、氷に寝そべり、両手で頬づえを突いて足をバタバタさせるポーズを見せ、武器のトリプルアクセルとともに一躍、人気者になった。