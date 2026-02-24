CHEMISTRY川畑要（47）が24日、都内で開催された、サバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」記者発表会に、トレーナーとして出席した。

同番組は、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％“国民プロデューサー”である視聴者の投票でデビューメンバーを決める。過去にJO1、INI、ME:Iを輩出ている。

今回のテーマは「GLOBAL」。国籍、出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う初のオーディションとなる。また、番組規模も日本国内から世界へと拡大。シリーズ初の「全世界配信」「全世界投票」を実施し、日韓同時デビューする新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。

自身も2万人のオーディションからデビューを勝ち取った。「参加者の皆さんの表情から伝わってくるものがたくさんあった」とし、「自分もあんないい顔をしていたのかなって」と振り返った。

「自分がトレーナーとしてできることは、どこまで何ができるんだろうって。そういう気持ちにさせてくれるパワーを、逆にもらってる」と相乗効果が生まれている。

自身の頃とは「全然違いますよ」とし、「だってトレーナーがいるんですよ。ぜいたくですよ」と恵まれた環境であることを示唆。その上で「トレーナーがいるので、飛び込んできて欲しいっていうか。僕らはもう全力でサポートしたいなと思っているので、トレーナーの皆さんを信じていただきたいと思います」と胸を張った。

この日、国民プロデューサー代表としてディーン・フジオカ（45）、少女時代チェ・スヨン（36）、トレーナーとして安達祐人（28）、KAITA（27）、Kevin Woo（34）、仲宗根梨乃（46）も登壇した。

同番組初回はLeminoで、3月26日午後9時に独占無料配信。その後は、毎週木曜同時刻で配信する。ファイナルは6月6日、日本テレビ系全国ネットでの生放送も決定している。