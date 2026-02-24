少女時代チェ・スヨン（36）が24日、都内で開催された、サバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」記者発表会に出席した。

同番組は、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％“国民プロデューサー”である視聴者の投票でデビューメンバーを決める。過去にJO1、INI、ME:Iを輩出ている。

今回のテーマは「GLOBAL」。国籍、出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う初のオーディションとなる。また、番組規模も日本国内から世界へと拡大。シリーズ初の「全世界配信」「全世界投票」を実施し、日韓同時デビューする新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。

SEKAIプロデューサー代表を務めるスヨンは、自身もデビュー前に練習生の経験がある。「ドリーマーと呼べる方たちを近くで見ることがすごく久しぶり」とし、「改めて刺激をもらうプロジェクトだなと思った」。練習生には「確かに、まだまだ足りない部分もある」としつつ、「未完成の原石というか、そういう魅力がある子たちだなと強く感じました」と述べた。

そんな練習生に対して「すばらしいトレーナーがいる中で、私に何ができるのかちょっと悩んで」と謙遜しつつ、「世界を舞台に活動した先輩としての経験やメンタル面のセルフケアとかをアドバイスできたらいいなと思っています」と意気込んだ。

その上で、「練習生の皆さんがこの番組を通して、実力面でも精神面でも成長していくきっかけになって欲しいと感じています」とした。

この日、国民プロデューサー代表としてディーン・フジオカ（45）、トレーナーとして安達祐人（28）、KAITA（27）、CHEMISTRY川畑要（47）、Kevin Woo（34）、仲宗根梨乃（46）も登壇した。

仲宗根については「私のコンサートの演出を担当してくださった時に、本番直前前まで振り付けを変えるほど厳しくて」とエピソードを披露。「こんなプロフェッショナルな方が練習生の皆さんのそばにいるのは本当にラッキー」と熱く語った。

同番組初回はLeminoで、3月26日午後9時に独占無料配信。その後は、毎週木曜同時刻で配信する。ファイナルは6月6日、日本テレビ系全国ネットでの生放送も決定している。