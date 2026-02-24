グーグル（Google）は、Google製品を対象とした新しい正規保証サービス「Pixel Care+」を開始した。

「Pixel Care+」は、Made by Google製品を対象にした正規保証サービス。前面および背面の画面修理や最大容量が80％未満に低下したバッテリーの交換を無償提供するほか、落下や水没といった過失による損傷、機械的な故障に対して回数無制限で補償申請できる仕組みなどが用意されている。

なお、画面、バッテリー交換などの無料補償対象外のサービスを受ける場合は別途「サービス手数料」を支払う必要がある。

料金は端末によって異なり、たとえば、「Google Pixel 8」の場合、月払いが1080円、2年間一括プランが2万1800円、サービス手数料が7700円。「Google Pixel 9 Pro／9 Pro XL／10 Pro／10 Pro XL」の場合、月払いが1580円、2年間一括プランが3万1800円、サービス手数料が1万1550円。

「Google Pixel 9 Pro Fold／10 Pro Fold／Pixel Fold」の場合、月払いが2080円、2年間一括プランが4万1800円、サービス手数料が1万8700円となる。

修理にはすべてGoogle純正パーツが使用され、交換が必要な際も純正の交換品が最短翌日に発送される。また、全国100箇所以上の「iCracked」店舗での対面修理にも対応する。このほかオプションとして、紛失や盗難に備えた追加補償プランも選択できる。

「Pixel Care+」は、Googleストアで購入する対象の新品端末で利用可能。端末購入時もしくは購入後30日以内であれば、Googleストアやアプリ「My Pixel」から加入手続きを行える。

24日時点ではGoogleストアでの購入者が対象だが、今後は他店舗での購入者も加入できるよう準備が進められているという。なお、現在「Preferred Care」を利用中のユーザーは、数カ月以内に追加費用なしで「Pixel Care+」へ順次移行される。

端末別の料金表 端末名 料金 Google Pixel 7a／8a 月払い：580円、2年間一括プラン：1万1800円、サービス手数料：7700円 Google Pixel 9a 月払い：780円、2年間一括プラン：1万5800円、サービス手数料：7700円 Google Pixel 8 月払い：1080円、2年間一括プラン：2万1800円、サービス手数料：9900円 Google Pixel 9／10 月払い：1180円、2年間一括プラン：2万3800円、サービス手数料：9900円 Google Pixel 8 Pro 月払い：1480円、2年間一括プラン：2万9800円、サービス手数料：1万1550円 Google Pixel 9 Pro／9 Pro XL／10 Pro／10 Pro XL 月払い：1580円、2年間一括プラン：3万1800円、サービス手数料：1万1550円 Google Pixel 9 Pro Fold／10 Pro Fold／Pixel Fold 月払い：2080円、2年間一括プラン：4万1800円、サービス手数料：1万8700円 Google Pixel Tablet 月払い：680円、2年間一括プラン：1万3800円、サービス手数料：7700円 Google Pixel Watch 2／3／4 月払い：580円、2年間一括プラン：1万1800円、サービス手数料：7700円 Fitbit Inspire 3／Ace 3 2年間一括プラン：2800円、サービス手数料：2750円 Fitbit Charge 6／Versa 4／Sense 2 2年間一括プラン：4800円、サービス手数料：4400円