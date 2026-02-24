楽天グループは、動画配信サービス「Rakuten TV」の定額見放題プラン「Rakuten パ・リーグ Special」（月額702円／年額5602円）で、各地方局で地上波放送されている球団応援番組の配信を順次開始する。

楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」契約者は、追加料金なしで「Rakuten パ・リーグ Special」を楽しめる。

また、3月31日まで、年額プランが5602円→4202円（25％オフ）となるキャンペーンが実施されている。

「Rakuten パ・リーグ Special」では、パ・リーグ公式戦全試合や交流戦（パ・リーグ主催試合）、パ・リーグ クライマックスシリーズ、一部のオープン戦、試合後のヒーローインタビューなどを実況解説付きで、ライブとオンデマンドで視聴可能。

2026年シーズンからは新規コンテンツとして、ファーム公式戦を配信する。北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、読売ジャイアンツ、広島東洋カープの主催試合は配信されない。

球団応援番組

スポルたん！RISE

東北楽天ゴールデンイーグルスの応援番組「スポルたん！RISE」は、23日10時に配信が始まった。更新は毎週月曜10時。

選手の故郷で野球人生の原点を探る「ルーツ旅」や、若手にスポットを当てる「ファーム通信」などのオリジナル企画を楽しめる。

オリックス、ちょっといいですか？

オリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」は、本日24日10時に配信を開始。毎週火曜10時に更新される。

選手に意外な質問を投げかけたり、裏側を教えてもらったりと、地上波初のオリックス応援番組として選手の意外な一面を掘り起こす。

FFFFF（エフファイブ）

北海道日本ハムファイターズの応援番組「FFFFF（エフファイブ）」は、25日10時に配信開始、更新は隔週水曜10時となる予定。

単独インタビューを中心に、選手本人に自身の取扱説明書を作ってもらう企画などを通して、選手の素顔を探る。

MARINES STUDIO

千葉ロッテマリーンズの応援番組「MARINES STUDIO」は、3月2日10時に配信開始予定。更新は第2・第4月曜10時。

地元局ならではの選手インタビューや、元マリーンズ投手の清水直行氏による試合解説などが展開される。