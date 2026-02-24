「ファンがSNSで彼女の姿をもっと見たいと…」米フィギュア女王の人気爆発ぶりに米メディアも驚愕…インスタフォロワー数まもなく500万人に到達「輝く笑顔、そして特徴的なヘアスタイルで観客を魅了した」【冬季五輪】
女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウが人気爆発している(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪も無事閉幕。
17日間に渡って行われた冬のスポーツの祭典、各国アスリートに多くの注目が集まる中、フィギュアでは米国代表のアリサ・リウも話題となった。
現地2月19日に行われたフィギュアスケート、女子シングルフリーで金メダルを獲得。アメリカにとって同種目では24年ぶりの快挙ともなった。
冒頭から高さとキレのあるジャンプで圧倒、アップテンポのナンバー、持ち味であるチャーミングな笑顔で会場全体も自然と一体となった。SPとの合計226・79点で逆転金メダルとなった。
天才少女と言われた中で一時引退からのカムバック劇、のびのびスケーティングが多くの人々を魅了した。
大会を通じて時の人となったリウに対して、SNS上でも人気が爆発していると米メディアも驚きを持って報じている。
『NEWYORK POST』では今回、「アリサ・リウがオリンピック優勝後、驚異的なソーシャルメディアのフォロワー数を獲得した」というタイトルで記事を配信。
その中では「アリサ・リウのオリンピックでの勝利には大きなボーナスがあった」としながら、自身が発信しているインスタグラムのフォロワー数が急増していることを報じている。
記事の中ではリウが米国代表として、団体、個人の2つの金メダルを獲得したことで「Instagramのフォロワー数が21万人から驚異の480万人に跳ね上がった」と伝えている。
フォロワー数はその後、さらに伸びてまもなく500万人に到達しようとしている。
また記事の中ではアリサ・リウの人気が爆発したのは女子シングルで金メダルを獲得したことも大きかったとした。同競技でアメリカが金メダルを獲得したのは24年ぶりの快挙ともなった。
記事の中ではフリーのパフォーマンスに関して「完璧な動き、輝く笑顔、そして特徴的なヘアスタイルで観客を魅了した」と伝えている。
さらに続けて「20歳の彼女の明るい性格とオリンピックでの全般的な喜び」を通して、「ファンがSNSで彼女の姿をもっと見たいと感じさせ、2年間の引退からの復帰という驚くべき過去も大きな助けとなった」とリウの経歴にも注目が高まったとした。
リウといえば、自身のスケーティングだけではなく、ほかの選手に向ける優しいまなざしも話題を呼んだ。五輪初出場でトリプルアクセルを決め、銅メダルの快挙となった日本の中井亜美のパフォーマンスをともに喜び、たたえあう姿は「美しい姿」として世界中に感動を呼んだ。
今回の五輪で日本のファンにもその名前は浸透。今後もフィギュア界注目の存在となりそうだ。
