「ファンがSNSで彼女の姿をもっと見たいと…」米フィギュア女王の人気爆発ぶりに米メディアも驚愕…インスタフォロワー数まもなく500万人に到達「輝く笑顔、そして特徴的なヘアスタイルで観客を魅了した」【冬季五輪】

女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウが人気爆発している(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪も無事閉幕。

17日間に渡って行われた冬のスポーツの祭典、各国アスリートに多くの注目が集まる中、フィギュアでは米国代表のアリサ・リウも話題となった。

現地2月19日に行われたフィギュアスケート、女子シングルフリーで金メダルを獲得。アメリカにとって同種目では24年ぶりの快挙ともなった。

冒頭から高さとキレのあるジャンプで圧倒、アップテンポのナンバー、持ち味であるチャーミングな笑顔で会場全体も自然と一体となった。SPとの合計226・79点で逆転金メダルとなった。

天才少女と言われた中で一時引退からのカムバック劇、のびのびスケーティングが多くの人々を魅了した。

大会を通じて時の人となったリウに対して、SNS上でも人気が爆発していると米メディアも驚きを持って報じている。

『NEWYORK POST』では今回、「アリサ・リウがオリンピック優勝後、驚異的なソーシャルメディアのフォロワー数を獲得した」というタイトルで記事を配信。

その中では「アリサ・リウのオリンピックでの勝利には大きなボーナスがあった」としながら、自身が発信しているインスタグラムのフォロワー数が急増していることを報じている。