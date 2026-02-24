中日の本拠地、バンテリンドームナゴヤのホームランウイングなどの改修工事が終了し、２４日、報道陣にお披露目された。

ホームランウイングとして外野テラス席を設置。中堅（１２０メートル）、両翼（１００メートル）は変わらないものの、右中間、左中間が１１６メートルから１１０メートルに変更。フェンスの高さも４・８メートルから３・６メートルと低くなった。

また、従来のフェンスに沿って右翼ポールから左翼ポールまで１８４メートルの外野フェンスビジョンも設置。一塁側、三塁側のファウルゾーンに、アリーナシートも設置された。

１月８日から工事が始まり約４０日間での完成にバンテリンドームナゴヤの施設部・成田吉範部長は「工事期間が短い中、フェンスの工事、アリーナシートの設置など人工芝を一部張り替えました。ＷＢＣが始まる前に完成できてホッとしています」とコメントした。フェンスビジョンについては「ポールからポールまでつながった。ＮＰＢにも確認しましたが初の試みです」と説明した。

ライト側は「名鉄×ＷＡＯ！ホームランウイング」、レフト側は「東邦ガス 未来のまんなかホームランウイング」と命名され、それぞれ１２８席を設置。アリーナシートは一塁側は「ＥＶＥＲＹＦＯＯＤアリーナシート」三塁側は「能美防災アリーナシート」とされ、それぞれ５５席設置された。

成田部長は「ホームランが出にくい球場と言われていて、なかなか点数が入らなかったけれど、ホームランが増えると確信しています。打たれるかもしれないですが、ドラゴンズファンもビジターのファンも一日楽しんでいただきたいです」と期待を口にしていた。