広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が２４日、沖縄キャンプでシート打撃に登板し、打者のべ６人から３三振を奪った。対外試合初登板となった２１日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）でオープン戦開幕投手を務めながら、２回３安打３四死球で３失点と結果を残せず。「前回の反省を生かして、コーチ陣の方から指導を受けた中で、それを出せたのは良かったかなと思います」と、きっちり修正して首脳陣にアピールした。

ファビアン、モンテロ、秋山の３人とそれぞれ２打席ずつ対戦。３人から一つずつ三振を奪った。直球の最速は１４９キロを計測。「やっぱりストレートをゾーンで勝負できるだけでバッターの変化球への反応が違う。まだ今日できただけ。次の実戦の中でできるかが勝負になってくる」と、次回登板でのリベンジに力を込めた。

亜大の先輩・九里（オリックス）が２４年まで背負った１１番を託され、１年目から先発ローテーションの一角として期待される。キャンプは２５日に打ち上げ。「情けないピッチングというのが一番目立ったキャンプだった。本当に課題しか残らなかった。実戦で投げさせてもらって失敗はしてしまったけど、得たものは大きいと思う。それを次の登板、広島に帰って、しっかりやっていきたいなと思います」と、意気込んだ。