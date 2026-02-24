お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が23日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。若手時代に「こいつ何言うてんねんやろ？」と思った大ベテラン芸人に実名告白した。

この日のテーマは「フットボールアワー岩尾の毒出しノート」。「審査員の仕事を時々やらせてもらっているが“こいつズレてるな”とか思われてるんやろな」ともらした。

ytv漫才新人賞など、関西の賞レースで審査員を務めることもある岩尾。5人の審査員で、自分1人だけが他と逆の判定をすることが2年連続であったとし、「ズレてんなとか、出てる子らやお客さんとかにも思われてんのやろなみたいな。自分が思った方やから、それを合わせる必要ないねんけど」と話した。

そんな中、「20年…もっと前かな？めっちゃ若手の時」としつつ「ユニットコントをやりましょう、それでバトルするみたいな、深夜の大阪の特番があって」と岩尾。「ご意見番みたいな、審査員的な立場に、せんだみつおさんが来て。“なんでせんだみつおなん？”みたいに思ってたわけ、当時。別にそういうイメージもないやん。お笑いに対するご意見番みたいなのもないし。俺の世代でもあんまり全盛期を知らない。ほんまにナハナハの（イメージ）」とした。

「それぞれみんなユニットコントやって。実際出来はよくなかったと思うねん、みんな。最後優勝決めたかなんかで、“せんださんどうでしたか？”ってご意見番として言ったら、「“今日のお客さんの中で、今日の芸人たちのネタ、本気で面白いと思った人、どれだけいますか？”って言い出してん。“え？”ってなるやん。“何言うてんの？”ってなって。別にそういうタイプちゃうし、あんかにそんなん求めてへんやん。“みんな面白かったね、ナハナハ”で終わったらええやん。でもそれ言ってシーンとさせて、“何言うてんねん”って思ってんけど」とぶっちゃけた。

「たぶん、もうそろそろ俺、その時のせんだみつおさんの歳にたぶん近いと思う。だから、審査員やってて、“あの時のせんだに俺はなってないかな？”っていうのを（思う）。（感覚の）ズレただけじゃなくて、世代的にズレていくし。だんだんわかってなくて、“こいつ何言うてんねんやろ？”って。“あの時のベテラン芸人さんに、俺はなってないかな？”っていうのを改めて戒めじゃないけど」と苦笑した。