【大人気】中高年向け“婚活バスツアー”に密着 67歳男性「俺の好きな人いた！」意中の女性は一番人気…カップル成立なるか！？
3連休真っただ中の2月22日、『サン！シャイン』が密着したのは、連日満席状態が続いているという中高年向けの「婚活バスツアー」。
65歳以上の単身高齢者が900万世帯を超え、過去最多となる中…、コロナ禍以降、需要が急拡大し、ツアーの数はコロナ前と比べると約5倍になっているといいます。
そこには、これからの人生を共に楽しむパートナーを求める男女の姿がありました。
大盛況の婚活バスツアー
この日集まったのは、婚姻・婚約関係がないなどの参加条件を満たした50代から60代の男性13人、女性12人の合計25人です。
午前9時、バスが出発。
搭乗員「1日を通してたくさんの異性の方とコミュニケーションをとっていただいて、みなさまの交際の輪を広げていただきたいという楽しい大人の遠足でございます」
ツアーは千葉方面へ向かい、昼食をはさんだ後、勝浦のひな祭りへ。その後、鴨川シーワールドを楽しんで、都内へ戻るという内容。
出発早々、行われていたのは、プロフィールカードを使った1対1の自己紹介タイム。女性が窓側の席に座り、バスが停車した安全が確保できるタイミングで、男性が席を替わっていくシステムです。
トークをリードしていたのは67歳の田中さん（仮名）。参加した理由は…。
田中さん：
6年前に最愛の家内に先立たれまして、一人で車運転して行っても、やっぱり現地に着くと周りはカップルや家族連れ。食べ物食べて「おいしいね。ここきれいね」っていうような（共有できる）パートナーの方と出会えればいいかな。
一行は昼食会場へ到着。食事の後は、テラス席でデザートタイム。
すると、ここで、田中さんは…。
田中さん：
おれの好きな人いた！
チャンスとばかりに気になっていた女性の元へ一直線！
今回の、ツアー参加者の中で一番人気。俳優・風吹ジュンさん似の鈴木さん（50代・仮名）です。
田中さん「こりこりしてる、クラゲみたい、中華クラゲ」
鈴木さん「やだぁ〜（笑）」
2人の距離は縮まったかのように見えましたが…次に向かった先で思わぬ出来事が！
喜びもつかの間…ライバル出現
約1800体のおひなさまが並ぶ「かつうらビッグひな祭り」。
ここでは参加者を4つのグループに分けて、班ごとに観光します。
田中さん：
ココの班行動で、意中の人と一緒にならないとダメ！ほとんどダメだね！
はたして、運命のグループ分けは…？
取材スタッフ：
田中さん、(鈴木さん)一緒の班かも！
田中さん：
え、そうですか！？マジすか！？
田中さん「は〜い！1班でーす！！」
参加者「明るい！（笑）」
意中の鈴木さんと同じグループになり、一気にテンションMAXに！
実はこのグループ分け、ただの偶然ではなく…昼食時、添乗員が各テーブルを回り、参加者一人一人に「誰が気になっているか」こっそりヒアリング。その情報を元に、振り分けを行っていたのです。
しかし、メインのひな壇に向かう途中、何やら浮かない表情を浮かべる田中さん。一体何があったのでしょうか。
田中さん：
ライバル出現…。
やはり他の男性陣もマドンナ、鈴木さんを放って置くわけがなく…。
佐藤さん：
妻が二十数年前に亡くなってるんですね。二十数年間は婚活どころか（子育てで）そんな時間も全然余裕がなくて、やっと子育ても終わったんで、誰か一緒に（旅行）行ける人がっていうので思い立って来ています。
このとき、鈴木さんの隣をがっちりキープしていたのは、奇しくも田中さんと同じ境遇の佐藤さん（62歳・仮名）。鈴木さんの横を常にキープし話し続けます。
お互い一歩も引けないフリータイム
そして、一行は最後の目的地、鴨川シーワールドへ。最初の１時間を再度シャッフルされたグループで行動。残り1時間を好きな人と共に過ごすフリータイムが設けられています。
鈴木さんと別の班になってしまった田中さん。何か考え事でしょうか、集団行動中にも1人の時間が増えます。
気持ちが晴れないまま、やってきた最後のフリータイム。それでも田中さんが向かった先は、やはり鈴木さんの元。なんとか真横をキープし、ここから猛アタックをしたい田中さん。
しかし、そこにライバルの佐藤さんが登場。しかも、手元には鈴木さんと同じ味のソフトクリームが！実は集合直前、佐藤さんが鈴木さんにごちそうしていました。
お互い一歩も引けない2人は、結局、３人で行動することに。田中さんと佐藤さん、２人が会話することは一切なく…。
一行が向かったのは鴨川シーワールドで人気のシャチのパフォーマンスです。
佐藤さん「ココ見えるよ！」
鈴木さん「ほんとだほんとだ！」
しかし、ここでも思うように会話を交わせない様子の田中さん。それでも、鈴木さんのことが諦められません。
田中さん：
あとは、帰りの車中でしょうね。それしかもうないんじゃないですか。
取材スタッフ：
お誘いはいつするんですか？そろそろやばい…。
田中さん：
そうですね、でももういるのかな…。まぁ、一応聞いてみます。
チャンスをうかがう田中さん。佐藤さんがいなくなった一瞬の隙を見て…
田中さん「帰り隣いいですか？」
鈴木さん「いいですよ」
田中さん「お願いします」
見事お誘い成功！最後に大きなチャンスをつかみとった田中さんは満面の笑み。
運命の成立カップル発表
そして、念願の帰り道…。
田中さん「暑くないですか？そういえば」
鈴木さん「だから脱いでました」
田中さん「緊張しちゃって…」
ダウンジャケットを脱ぐのを忘れるほど、緊張した様子の田中さん。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、一行は新宿に到着しました。
そして最後、参加者は、気になった人を紙に記入します。
添乗員「それでは発表いたします。本日のカップルは…7組でございます。おめでとうございます」
今回成立したカップルは7組。次々と番号で呼ばれていきます。果たして、田中さんと佐藤さんの運命は？
添乗員「最後、7組目は男性3番と女性10番（鈴木さん）おめでとうございます」
鈴木さんが選んだのは、田中さんでも佐藤さんでもなく、別の男性でした。
田中さん：
残念ながらカップル不成立となりました。とても楽しく一日を過ごす事ができました。これに懲りずまた参加したいと思います。
佐藤さん：
結果こっちもちょっとな〜と思って書かなかったです誰も。これで終わりじゃないので、何回か参加してその中でいい人に巡り合えれば。無理やりカップルになっても意味がないので。
人生最後のパートナー探しの旅はまだまだ続きます。
（『サン！シャイン』2026年2月24日放送より）