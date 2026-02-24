バスト110センチのLカップを誇る元グラビアアイドルで、現在はセクシー女優の田野憂（21）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。体調不良を明かした。

23日開催のイベントの中止を発表。「本日開催予定でしたイベントですが、体調不良のため、中止になってしまい大変申し訳ありません。楽しみにしてくださっていたファンの皆さまには、遅れたご連絡となり心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。田野憂」とつづった。

その後、同日午後に病状を説明。「今朝起床した時点から、ふらつきやめまい、吐き気の症状がありましたが、タクシーで最寄り駅まで向かいました。しかし到着後、強い気分不良によりトイレで嘔吐し、その後の記憶がなく、気がついた時には病院に搬送されておりました。医師の診断によりますと、低血糖による失神とのことでした。現在は点滴治療を終え、自宅にて安静にしております」などとポストした。

そして24日午前「おはようございます 寝起きすぐに飴を食べて立ち上がれないので30分ほどゆっくりして 立ち上がろうと思ったらクラクラしすぎて 怖いので家をハイハイ歩き キッチンのウォーターサーバーからお水を 汲んだがひとくち飲んで速攻トイレへ まだ体調万全じゃないため 今日もゆっくりさせて頂きます」とつづった。

田野は24年2月に週刊誌で「令和史上最高の新人グラビアアイドル」としてデビュー。同年5月にセクシー女優転向を発表した。