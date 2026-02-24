お笑いコンビ、アルコ＆ピースが24日、都内で、「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア2026』コラボ商品プレス向け発表会」に登壇した。

平子祐希（47）は福島県いわき市出身、酒井健太（42）は母方の故郷であることから気仙沼に縁を持つ。

仕事で東北のロケを行うことも「しょっちゅう」だといい、平子は「東北関連はサンドイッチマンのセカンドオファーかなと思うんですけど」と冗談を挟みつつも、「普通のスーパーで東京だとウン万するレベルのお魚を手にすることができる。今考えると本当にぜいたくな環境で、いろいろ食べさせてもらっていたんだなって改めて思います」と生まれ育った環境に感謝を述べた。

同フェアではコンビニエンスストア、外食チェーンなどで三陸常磐の食材を使った商品を展開。次々と運ばれてくる試食を味わった。

平子はメヒカリの握りを食べると「（出身のいわき）市の魚がメヒカリなんですけど、メヒカリの握りを食べられるところは本当に少ないんです」と力説。「商品開発部の皆さんも眠れぬ夜もあったかと思います。皆さんの苦労がおいしさにつながっていました」と感謝とともに労った。

酒井は「手軽にコンビニになどで食べられるのが信じられない。今日、奥さんにご飯いらないって言ってきて良かったです（笑い）」と大満足のコメントを残した。

今年3月11日で東日本大震災から15年を迎える。この日使われた食品には当時生産が困難になったものもある。平子は「時間を見つけては地元へ車を飛ばしておいしい物を紹介したりしていますけど、だまされたと思って一度食べていただきたい。保証しますから。おいしくないって人がいたら芸人引退してもいいくらいの自信があります」ときっぱりと語った。