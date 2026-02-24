TWICEツウィ、母親顔出しの2ショット公開「美しすぎる親子」「遺伝子最強」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が2月24日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TWICEメンバー「美しすぎる親子」母との貴重2ショット
ツウィは「2025 photo DUMP pt2」とつづり、スケートを楽しむ様子や街角を歩く姿、食事の写真などの近況ショットを複数枚投稿。石造りの建物を背景に、ロングコート姿のツウィが母親と寄り添って立ち、カメラに向かって微笑んでいる自然体な母娘の2ショットも公開している。
この投稿には「お母さんも美人すぎる」「本当にそっくり」「美しすぎる親子」「遺伝子最強」「素敵な親子」「上品なお母様」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEメンバー「美しすぎる親子」母との貴重2ショット
◆ツウィ、母親顔出しの2ショット公開
ツウィは「2025 photo DUMP pt2」とつづり、スケートを楽しむ様子や街角を歩く姿、食事の写真などの近況ショットを複数枚投稿。石造りの建物を背景に、ロングコート姿のツウィが母親と寄り添って立ち、カメラに向かって微笑んでいる自然体な母娘の2ショットも公開している。
◆ツウィの投稿に反響
この投稿には「お母さんも美人すぎる」「本当にそっくり」「美しすぎる親子」「遺伝子最強」「素敵な親子」「上品なお母様」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】