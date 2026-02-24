浜崎あゆみ、大胆レザー衣装ショットに反響「服どうなってるの？」「攻めてる」
【モデルプレス＝2026/02/24】歌手の浜崎あゆみが2月23日、自身のInstagramを更新。攻めた衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「服どうなってるの？」美ボディ際立つ大胆衣装姿
浜崎は「Sneak peek from yesterday 昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第1弾」とつづり、写真家で映像ディレクターの下村一喜氏が手がける撮影現場でのオフショットを複数枚投稿。引き締まったウエストが際立つタイトなレザートップスとパンツを合わせた大胆な衣装で、圧倒的な存在感と迫力を感じさせるショットになっている。
浜崎が「おまさ」と親しみを込めて呼ぶのは、写真家の嘉茂雅之氏で「おまさがシモ子のアシスタントだった時代からよーく知ってる身としとは、現場に2人がカメラマンとしてそれぞれに機材背負って立っているのを見るのが非常にエモくもあり、時間の経過にビビる瞬間でもあるわけでw」（※原文ママ）としみじみ続けている。
この投稿には「攻めてて最高」「かっこよすぎる」「服どうなってるの？」「攻めてる」「スタイル抜群」「オフショットとは思えない完成度」「迫力がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
