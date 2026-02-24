坂本花織選手・鍵山優真選手・村瀬心椛選手ら「ミラノ・コルティナ五輪」メダリストが帰国報告 日本勢は冬季最多の24個メダル獲得【TEAM JAPAN 帰国時記者会見】
【モデルプレス＝2026/02/24】2月24日、都内で「第25回オリンピック冬季競技大会 TEAM JAPAN 帰国時記者会見」が行われ、メダリストらが集結した。
2月6日から22日まで、イタリア北部の都市ミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催された第25回オリンピック冬季競技大会。日本勢は、金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル12個を獲得し、冬季五輪最多となる計24個のメダルを記録した。
この日は、スキー・フリースタイルの堀島行真選手、スノーボードの木俣椋真選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、村瀬心椛選手、深田茉莉選手、スピードスケートの野明花菜選手、フィギュアスケートの鍵山優真選手、佐藤駿選手、木原龍一選手、森田真沙也選手、坂本花織選手、中井亜美選手、三浦璃来選手、吉田唄菜選手が出席。日本オリンピック委員会（JOC）選手団本部・団長の伊東秀仁氏、副団長の原田雅彦氏、本部役員の柳谷直哉氏も登壇した。（modelpress編集部）
＜金メダル（5個）＞
【スノーボード】
男子 ハーフパイプ：戸塚優斗選手
男子 ビッグエア：木村葵来選手
女子 スロープスタイル：深田茉莉選手
女子 ビッグエア：村瀬心椛選手
【フィギュアスケート】
ペア：木原龍一選手、三浦璃来選手
＜銀メダル（7個）＞
【スキー・ジャンプ】
男子 ラージヒル：二階堂蓮選手
【スキー・フリースタイル】
男子 デュアルモーグル：堀島行真選手
【スノーボード】
男子 スロープスタイル：長谷川帝勝選手
男子 ビッグエア：木俣椋真選手
【フィギュアスケート】
男子 シングル：鍵山優真選手
女子 シングル：坂本花織選手
団体：鍵山優真選手、佐藤駿選手、木原龍一選手、森田真沙也選手、坂本花織選手、三浦璃来選手、吉田唄菜選手
＜銅メダル（12個）＞
【スキー・ジャンプ】
男子 ノーマルヒル：二階堂蓮選手
女子 ノーマルヒル：丸山希選手
混合団体：小林陵侑選手、二階堂蓮選手、高梨沙羅選手（※正式には「はしごだか」）、丸山希選手
【スキー・フリースタイル】
男子 モーグル：堀島行真選手
【スノーボード】
男子 ハーフパイプ：山田琉聖選手
女子 ハーフパイプ：小野光希選手
女子 スロープスタイル：村瀬心椛選手
【スピードスケート】
女子 500m：高木美帆選手（※正式には「はしごだか」）
女子 1000m：高木美帆選手
女子 チームパシュート：高木美帆選手、佐藤綾乃選手、野明花菜選手、堀川桃香選手
＜フィギュアスケート＞
男子 シングル：佐藤駿選手
女子 シングル：中井亜美選手
