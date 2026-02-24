重盛さと美「1ヶ月で2.4kg増えました」美ボディ際立つへそ出しコーデ披露「理想のスタイル」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの重盛さと美が2月23日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスを着こなしたへそ出しコーディネートを公開した。
【写真】37歳美人タレント「理想のスタイル」体重2.4キロ増えた頃のへそ出しコーデ
重盛は「食べたい物食べまくって幸せだった1月」「1ヶ月で2.4kg増えました」と明かし、カフェの店内で撮影した写真を複数枚投稿。ショート丈のニットトップスにカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたスタイルでいちごがたっぷりとトッピングされたパフェを見つめるショットでは、ほっそりとしたウエストが際立っていた。
また、パフェを堪能する姿や鏡越しに撮影した写真などを載せるとともに、増えた体重は「もうちゃんと戻したよ」と報告し、「また年末年始を楽しみにがんばる」とつづっている。
この投稿は「理想のスタイル」「可愛すぎる」「たくさん食べてもこのスタイルは神」「すぐに体重戻すのすごい」「プロ意識高い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
