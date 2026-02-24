春節（旧正月）連休明け２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３５．３４ポイント（０．８７％）高の４１１７．４１ポイントと反発した。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入る中、追加の景気刺激策が打ち出されるとの思惑も広がっている。本土連休中に国際資源相場が上昇したことも、関連銘柄にとっての追い風となった。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り９カ月連続で据え置かれた。

米関税政策を巡る混乱は警戒されているが、現時点での影響は限定的。米最高裁が相互関税などを違憲だと判断したことを受け、トランプ米大統領は代替法案による関税を実施すると表明したが、外資エコノミストの試算によると、今回の措置により対中国の平均関税率は３２％から２４％に引き下がる見通しだ。ただ、トランプ氏は、今後数カ月内に（新関税に続く）法的に許容される新たな関税措置を導入する考えも示している。 （亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金・非鉄、石油・石炭など資源関連の上げが目立つ。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．４％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．１％高、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．０％高、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が３．８％高、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が５．２％高、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．６％高で引けた。

自動車株もしっかり。北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が３．８％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が２．５％、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が２．０％、長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）が１．８％ずつ上昇した。

ゼネコンや発電設備、建機などインフラ建設株も物色される。中国中鉄（６０１３９０／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、東方電気（６００８７５／ＳＨ）が６．２％高、三一重工（６０００３１／ＳＨ）が３．６％高で取引を終えた。建材・鉄鋼株、宇宙・軍需産業株、海運株、公益株、不動産株なども買われている。

半面、保険株はさえない。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．１％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．９％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）と中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）がそろって１．２％ずつ下落した。銀行・証券株、医薬株、食品飲料株、空運株、半導体株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．７６ポイント（０．２９％）高の２６７．９２ポイント、深センＢ株指数が０．７３ポイント（０．０６％）安の１２５０．０１ポイントで終了した。

