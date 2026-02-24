ファミマから“急速冷凍した温野菜”登場 包丁も鍋も不要…電子レンジで袋ごと加熱できる
ファミリーマートは本日より、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の新商品『1／3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜』を全国約16400店で発売する。
近年は天候不順による主要野菜の価格高騰が続き、家庭の食卓に影響を与えており、単身世帯の増加を背景に、手軽に栄養バランスを整えられる商品の需要も拡大している。また、2025年には素材の甘みを引き出す「せいろ蒸し」がトレンド料理ワード大賞に選ばれるなど、蒸し料理への関心も高まっている。
こうした流れを受けて開発された同商品は、急速冷凍したブロッコリー、かぼちゃ、れんこん、じゃがいも、にんじんの5種類を詰め合わせ。緑黄色野菜を中心に、食べごたえのある根菜も加え、1袋で1／3日分の野菜が摂取できる設計となっている。
最大の特長は、調理から食卓までを電子レンジのみで完結できる点。自立式の袋を採用しており、加熱後は皿に移さずそのまま食卓に出せる仕様で、包丁や鍋を使う必要がなく、洗い物も最小限に抑えられる。忙しい日々の中でも、時短と栄養補給を両立できる商品となっている。
販売地域は全国で、価格は218円（税込235円）。地域により価格や発売日、仕様が異なる場合があり、一部地域および一部店舗では取り扱いがない場合もある。
