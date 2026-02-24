東京ディズニーリゾートスペシャルパレード、2026年度も全国で展開 「ダッフィーバス」の展示も同時開催
オリエンタルランドは24日、全国各地の祭りでパレードを行う「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」を2026年度も実施すると発表した。パレードの実施に合わせて、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」も展示する。
【写真】モフモフ〜 パレードに合わせて展示されるダッフィーバス
パレードは4月4日の愛媛県松山市を皮切りに、ディズニーの仲間たちが「ジャンボリミッキー！」の軽快な音楽に合わせ、おそろいのシャツを着た地元の子どもたちとパレードを盛り上げる。
今回のダッフィーバスでは、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念し、ディズニーシーで会えるダッフィー＆フレンズが青色探しに出発する様子が描かれた「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のデザインが施されている。ダッフィーバスは展示のみで、車内への乗車はできない。
