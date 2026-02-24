ミラノ・コルティナ五輪で史上最多24個のメダルを獲得した日本選手団が24日、東京都内のホテルで帰国会見に出席した。フリースタイルスキー、スノーボード、フィギュアスケート、スピードスケート勢からメダリスト計15人が登壇。誇らしげにメダルを首からかけて輝きを放ち、今大会の感想や次回30年フランス・アルプス五輪への決意などそれぞれの思いを語った。

フィギュアスケートのペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）は、五輪を終えて自分自身に“解禁”したいことを聞かれ、木原が「2人ともオリンピックに向けて食事制限をしっかりやってきたので、しばらくは自分の好きなものを食べたい」と希望を口に。そして「なかなか自由に時間を使えていなかったので僕自身はキャンピングカーで米国を横断したい」と話した。

三浦は「カナダを拠点に練習しているのであまり日本に帰国することがないので、日本食、お寿司であったりをたくさん食べたい」と笑みを浮かべた。

団体で銀メダル獲得に貢献すると、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。